«Свободный Полет» и N&B - «Сотворчество. Часть 2»

«Бомба-Питер», 2018.

Жанр: авто-кавер, поп-рок.

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Как и в первую часть «Сотворчества», в продолжение вошли ровно три песни «Свободного Полета» разных лет выпуска, ранее выходившие вместе в альбоме «Прошлое» (2013).

Изрядная доза электроники отнюдь не делает эти песни более танцевальными или попсовыми. N&B — это такая уральская смурь в духе «Глюков», и витальный вокал Ильи Полежаева продирается сквозь все флегматичные побулькивания и ровную как молот ритм-машину чуть не с надрывом. И этот контраст хорош. А вот чего по-прежнему не хватает в коллаборации, так это живой гитары Сергея Пахотина, - уж очень неуклюжи выглядят электронщики, когда пытаются наиграть хоть подобие мелодии. Ну да это их старая болячка…

В «Монголе шуудане», который изначально был написан чем-то похожим на наутилусовскую «Гуд бай, Америка» и собственно «Монгол Шуудан», теперь вдруг появилось кантри-арпеджио, что порядком освежило эту незатейливую раздолбайскую трэвел-песню. «Иконка», отсылающая к мажорным балладам «Воскресения», оказалась напичкана «космическими» тембрами а-ля Жарр, и это удивительно ей к лицу (хотя укоротить ее все-таки не помешало б). И гитара Пахотина с пинкфлойдовскими секвенциями тут на месте.

А вот одна из самых ярких полетовских песен «Питер-Москва» вдруг поблекла, лишившись «дудок» и размашистых барабанов. Диско-ритм и те же «космические» тембры семплов утопили в себе мощные прежде гитарные риффы, размыли атмосферу отвязного ёрничания, - и песня исчезла. Увы.

И все-таки продолжение эксперимента стоит счесть успешным. Электроника дает новое дыхание классическому AOR-звучанию «Полета», песни в своем большинстве обретают более актуальный стадионный вид. Хотя и не прибавляют в радийности. Но, возможно, коллаборацию ждет успешное фестивальное лето...

Гуру КЕН