«Бомба-Питер», 27.03.2020.

Жанр: русский рок, блюз-рок, фанк, инди-поп.

Стоит объяснить, что «Сотворчество» - это сотрудничество московской рок-группы «Свободный Полет», в которой есть лидер Илья Полежаев и супер-музыканты (без преувеличения) — барабанщик Алексей Шатуновский, гитарист Сергей Пахотин, басист Антон Розинский, - и пермского электронного дуэта Юрия Нестерова и Сергея Бондаренко.

Это не каверы, не ремиксы, - но скорее придание нового рельефа ранее вышедшим в жанре рок-квартета песням. Иногда весьма вызывающее, иногда освежающее, как в данном случае. Вышло-то уже ранее три, и вот четвертый, - есть о чем поговорить. В первые две части «Сотворчества» вошли ранние песни «Полета», собранные в альбоме «Прошлое» (2013), в третью вошли три трека из альбома «Настоящее» (2014), в эту же - четвертую - включены три песни из альбома «Будущее» (2017). И будущее видится Илье Полежаеву явно оптимистичным, хотя и не без оттенка извечной русской тоски. Или корневой блюзовой грусти, если угодно.

Достаточно просто сравнить исходники с «Сотворчеством». Посвящение Джими Хендриксу «Джими», спетое задумчивым речитативом с хрипловатым припевом на фоне психоделической гитары, снующей из одного уха в другое, - обратилось в гулкий психодел на основе фоновых шумов, отсылающих к раннему Pink Floyd. И стало респектабельнее, кажется.

«Дитя» из мажорного московского чувственного блюз-рока в духе «Воскресения» превратилась в не менее мажорный инди-поп в духе «Мегаполиса» или IOWA с пикантными блюзовыми гитарными соло. Преображение фантастическое.



«Свободный Полет» feat. N&B - «Сотворчество. Честь 4»

Но самым большим сюрпризом все-таки оказалась новая версия «Дороги», - она изначально была фанковой с джазовым соло, но преимущественно гитарной. Электроника преобразила ее до неузнаваемости, - упругий бит на сильную долю, фанковые пады, пришептывания и бурчания. Огромная работа со звуком. Это просто модно! Это невероятно профессионально, и даже хитово. И уж точно это самый продвинутый трек в истории «Свободного Полета», в воздухе отсоединившегося от русского рока и прямиком влетевшего во все эти r’n’b, фанки и инди-попы разом. Будет очень странно, если этот трек проигнорируют радиостанции.

Новый макси-сингл — это про эволюцию «Будущего» в будущее. Всегда был уверен, что хорошие музыканты могут играть любую хорошую музыку. И даже гениальную. Потому, что они музыканты. И новый релиз «Свободного Полета» доказывает, - хорошие музыканты не знают барьеров, им нужен лишь ориентир. Или лидер. «Свободный Полет» приехал в будущее, теперь стоит ждать новых классных песен, потенциал доказан.

Гуру КЕН