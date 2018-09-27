«Свободный Полет» - «Вместе. Часть 1»

В день своего 15-летия «Свободный Полет» представил неожиданный альбом «Вместе», целиком состоящий из 10 дуэтов с известными и известными в узких кругах музыкантами. Причем приставка «Часть 1» намекает на то, что последует и продолжение!

Чем же известна эта группа? Если в двух словах, это русский рок с сильными блюзовыми корнями. В постоянном составе — знаменитый барабанщик Андрей Шатуновский («Рецитал», «Динамик», «Цветы», группа В.Меладзе) и известный сессионный гитарист Сергей Пахотин. Лидер и сонграйтер — Илья Полежаев. В разные годы в группе играли клавишник Сергей Рудницкий («Аракс», Ленком) и флейтист Борис Рубекин («Аквариум»). В качестве этой музыки можно не сомневаться.

Гораздо интереснее, как получилось, что Чиж или Маргулис решились записываться со «Свободным Полетом». В интервью со мной Илья Полежаев объяснил этот феномен так:

«Почти все дуэты нам предлагает наш издатель, лейбл «Бомба Питер». В марте 2016 года Олег Грабко предложил нам спеть с Михаилом Башаковым, который неожиданно оказался живущим на тот момент в Москве, а не в Питере, и совсем недалеко от нашей базы. А мы с ним сыграли совместный концерт еще в 1999 году! И мы записали с Башаковым сингл «Музыкант». Затем пошли новые и новые дуэты. Александр Чернецкий согласился с нами спеть, и Чиж, и Маргулис, и Пиковский. Дело не в том, чтобы записаться со звездами, а в том, чтобы спеть с теми музыкантами, которые дороги нам именно как музыканты, близки нам по духу. Отсюда и дуэт с Ольгой Никитиной, которую наша публика не очень знает, и Цуркан, и Силин, и Бондаренко… Отмечу, что все музыканты записываются с нами абсолютно бесплатно, на чистом энтузиазме. Нравится песня — поют».

Сразу стоит отметить, что зубодробительных рок-хитов в этом сборнике почти нет. Зато с ходу прошибает эта чистая увлеченность классическим блюз-роком с реверансами в сторону русского рока. Неподдельная радость от музицирования, кристально чистый звук, рок как образ жизни. Все уже издавалось и выкладывалось публично в виде макси-синглов.

Сергей Чиграков спел «Волопаса», прозрачную гитарную балладу в духе «Воскресения», - голоса Чижа и Полежаева органично сливаются так, будто всю жизнь вместе и пели. Михаил Башаков выбрал блюз «Музыкант» об уличном музыканте, который «не продался боссам за гроши», - это все и о Башакове, и о Полежаеве тоже. Кстати, странно, что именно этот трек до сих пор не звучит на рок-радиостанциях, ему там самое место.

Евгений Маргулис ожидаемо выбрал энергичный рок-н-ролл с симптоматичным названием «Машина». Солирует гитара Сергея Пахотина, а Маргулис со своим сверхъестественным блюзовым чутьем дает жару про «бродяжный рок-н-ролл». Павел Пиковский давно ушел от академического вокала, которому учился в нижегородском музыкальном колледже, и предпочитает самобытные романсы и церковное пение. В треке «Не ждал» - печальная история, спетая лирично и с надеждой на будущее. Александр Чернецкий выбрал блюз-роковый «Немодный мотив» с раскачивающимися гитарными риффами, и как про себя спел «Немодные песни я буду писать, и снова на сцену приду умирать, … зато мне от песни на сердце тепло». Это спето аффектированно-хрипло, и настолько пронзительно, что не поверить невозможно. Как всегда у Чернецкого. И Полежаев тут конгениален. Прекрасный андеграундный трек. Гитарист и звукач Валерий Цуркан ожидаемо выбрал возвышенную балладу «Иконка», Алексей Силин — любовную рок-балладу «Питер-Москва» (сравните ради любопытства ее с электронной версией).

Самым необычным треком альбома оказался регги-рок «Квас» с фьючерингом Сергея Ефременко, фронтмена культовых «Маркшейдер Кунст». Это «среднерусский реггей», как называют его музыканты «Свободного Полета». Аранжировка из альбома «Настоящее» (2015) практически не изменилась, а вот появление растаподобного Ефременко абсолютно сместило все акценты — жара как в Гоа, а квас как символ любви и спасение от жажды одновременно. Полежаев тут даже не стал петь, и это правильное решение, - трек самодостаточен.

Сергей Бондаренко в духе Чижа исполнил со «Свободным Полетом» песню «Пьяное похмелье», а бард Ольга Никитина оказалась вполне органична в фортепианной аранжировке «Спасибо» (из того же альбома «Настоящее» (2014). Голоса сливаются в унисон, и дают эффектные контрапункты сольно.

Я даже не знаю, как оценить этот альбом. Если на Западе такие фьючеринги выходят пачками, и фанаты благодарят за любовь к музыке, - у нас это почти неприлично. А не надо таких приличий. Это чистое удовольствие от не омраченного ничем рок-н-ролла. Музыка для музыки. И немножечко для собственного кайфа.

Гуру КЕН