«Свободный полет» и N&B - «Сотворчество. Часть 3»

«Свободный полет», 2019.

Жанр: поп-рок.

Сотрудничество рокеров и электронщиков началось еще в 2016 году, именно тогда вышла первая часть «Сотворчества». Сумрачный уральский бит значительно обогатил тембральную палитру традиционного рок-квартета. Появились замысловатые готичные интонации, автохтонная мощь падов, да и вокал Ильи Полежаева стал звучать изобретательнее во всех смыслах.

И вот новые три трека. Ну как новые? Они уже известны поклонникам, выходили на альбоме «Настоящее» (2014) и отдельными синглами, и теперь получили новое воплощение, как уже водится, в аранжировках Юрия Нестерова.

Открывает макси-сингл «Квас». Там, где в оригинале регги (да-да, в песне про русский квас!) звучал солнечно и жарко, объявились задорные духовые — тромбоны и трубы, проявились не только вкрадчивые клавиши, но и сбивки, затакты всяческие. Солнечности резко убавилось. К тому же на вокал Полежаева наложили безмерные ревера в духе старых записей Марли. В итоге получилось не только психоделично, но и иронично. Ирония была и ранее, но теперь она стала подчеркнутой и куда более рельефной.

С треком «Не ждал» получилась другая история. Она звучала немного в стилистике Jethro Tull – с флейтой под глыбой блюз-рока, и история о герое а-ля шотландские баллады или там наши былины. Так она и начинается. А затем проявляется… трип-хоп. Со всеми этими ритмическими рисунками, гулкими поскрипываниями и виртуозной басовой партией. Баллада в трип-хопе. Это дало новое измерение: героя словно подстегивают идти вперед, подспудная напряженность намекает на невеселый финал истории. Ну, и аллюзий с «Вагонными спорами» Макаревича никто не отменял…

«Осень патриарха» - одна из самых эпичных и величественных песен «Свободного полета», да и просто из лучших. С хоровыми стадионными запевами, с гитарными риффами на одном аккорде. Ее можно сравнить с «Полковнику никто не пишет» у «Би-2», значение для группы такое же. И переделывать? Оказывается, можно. Потому что можно добавить биты в духе квиновских Radio Ga-Ga – и появится европейский саунд. Мрачноватые пады отсылают к дарк-вейву, а вокал становится объемнее. И прекрасное гитарное соло при деле. Но тут стоит заметить, что парадоксальным образом песня стала куда менее стадионной! Замедленной, не ритмичной. А куда делись хоры? Они тут гораздо важнее побулькиваний. И молотильня барабанов куда-то испарилась, хотя и в оригинальной версии все время хотелось выкрутить эквалайзер, чтобы расслышать их во всей красе. Словом, меня результат не удовлетворил. Обидное слово ремикс — наиболее подходящее.

А в целом «Сотворчество. Часть 3» производит приятное впечатление. Филигранная работа со звуком, множество находок и озарений, которые сложновато было предположить в качестве идей для тех песен. Работа проведена масштабная. И по звуку это уже вполне мейнстримный продукт, если радиостанции решатся поставить такую музыку в эфир.

Гуру КЕН