«Свободный Полет» - «Нежно»

«Бомба Питер», 2020.

Жанр: русский рок, электроакустический рок, латино-рок, блюз-рок.

Это электроакустический альбом, в целом не очень типичный для плотного рок-саунда «Свободного Полета». Зато очень романтичный, что типично для группы. И не балладно-романсовый, что снова нетипично. Странный альбом странного 2020 года, что уж там.

Лидер группы Илья Полежаев — совершенно точно отъявленный романтик, что уже не раз доказывал (послушайте хотя бы альбом «Фрески»). И рок-бардовская акустика подобного рода ему явно близка, поэтому столько уже вышло дуэтов с Михаилом Башаковым, Александром Чернецким, Павлом Пиковским и иными мастерами этого дела. Настало время снова проявить себя в электроакустике.

Легкий оттенок латино очень идет заглавной «Нежности». Это позитивная колыбельная с проникновенной флейтой Олега Сакмарова («Наутилус Помпилиус», «Аквариум») и симпатичным бриджем с нисходящим гармоническим рядом в духе фламенко. Полежаев поет вкрадчиво и нежно песню-оберег для своих домашних. Самая красивая песня альбома.

Распевная «Родная» с отличной гитарой Сергея Пахотина и блюзовым харпом Бориса Плотникова (группа Евгения Маргулиса) — это в чистом виде «Свободный Полет» как он есть, звучит наиболее архетипично. А вот проникновенный дудук Виталия Погосяна («Дудук бэнд», Максим Леонидов) в «Осени» - скорее непривычно, причем Погосян блистательно играет не только соло, но и зачинает фактически рифф для трека (хоть семплируй!). И блюз-роковое соло Сергея Пахотина выше всяких похвал, после слов про неожиданную осень в отношениях гитарное соло звучит красочнее любых слов. Жизнерадостная «Попробуй» звучит воодушевляюще, и скрипка Евгения Крючкова (экс-«Джин Тоник»), играющего в акустическом составе группы, хороша.

Трек «Поехали» - старая песня, она выходила еще в альбоме «Я буду ждать» (2006). Фолковая, она основана на почти балалаечном звукоизвлечении гитары и мощном распевном вокале Полежаева (которого он почему-то часто стесняется из-за возможной похожести на тембры Владимира Шахрина, и зря). За годы потерялись «гармошечные» клавиши и широта распева, зато прибавились сочно звенящие гитары. Версия имеет право на жизнь, хотя мне все-таки больше нравятся привольные распевы 2006 года, они звучат аутентичнее. Впрочем, в следующем году выйдет, как обещал Полежаев, дуэтная версия «Поехали» с Мариной Капуро, - и там эта песня может прозвучать еще более экстравагантно.

«Потеряшка» длится рекордные 12 минут с половиной минут (!), дышащие обертоны трубы Александра Дитковского («Машина времени», «Квартал») действительно можно слушать бесконечно. Хотя он тут только в двухминутном, что очень немало, вступлении и коде. Гитара Пахотина играет эмоциональные соло, а песня посвящена девушкам-охотницам из ночных клубов, мечтающих стать принцессами с «лексусами». Такую девушку Полежаев сочувственно называет потеряшкой, которая бродит «как бездомная дворняжка». Рецепт утешения от отсутствия «принца» прост — встретить простого парня и влюбиться. Гм… Нарочитое упрощение вряд ли формула успеха. Полежаев тут именно упрощает, и это не выглядит как убедительный месседж, даже несмотря на неагрессивность подачи. Но кто-то, возможно, согласится.

Песня «Гарсонка» написана в знак уважения и благодарности к Евгению Маргулису после дуэта «Машина», и это самая мажорная песня альбома. Это песня о расставании с девушкой из-за того, что он музыкант-раздолбай, и в голове у него «лишь только песни», но он вот-вот добьется успеха и «мы с тобою снова будем вместе».

Еще одно посвящение — открывающая альбом песня «Перегруз», и она эстетически выбивается из всего альбома, даже интонационно. Песня посвящена рок-барду Михаилу Башакову, с которым «Свободный Полет» недавно выпустил дуэт «Музыкант». Трек начинается с фразы «Перегруженные смыслом песни нам не приносите», и это реальная фраза, которую Башакову сказали на одной радиостанции. Язвительные - и песня, и тембр Полежаева, и это понятно, поскольку и «Свободный Полет» не может попасть на радио годами. Тема животрепещущая, но не раскрытая снова, как мне кажется. Почему БГ, Земфиру или «Сплин» на радио крутят, а других нет? Ну явно же дело не в «перегруженности смыслом», как безапеляционно утверждается в песне. Наличие «хита» - уже теплее. Но и это не все объясняет. А чудное соединение хитовости, харизмы и злободневности уже выходит за рамки (это сегодня лучше ловить у Моргенштерна). Зато у Полежаева — отличные духовые с альт-саксофоном Евгением Игнатовым («Liver band») и роскошные раскатистые барабаны Андрея Шатуновского.

Альбом «Нежно» получился искренним, трепетным и очень музыкальным. С месседжами песен «Перегруз» и «Потеряшка» мне согласиться сложно, но их можно и нужно уважать. А музыкально неубедительных треков тут вовсе нет. Это крепкая и классная работа. Слушайте это на хорошей аудио-аппаратуре (просто ценный совет).

Гуру КЕН