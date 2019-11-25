«Свободный полет» feat. Максим Леонидов - «Осень патриарха»

«Бомба-Питер, 2019.

Жанр: русский рок, блюз-рок, инди-рок.

Дуэтов в самом деле много. Песни «Свободного Полета» уже спели Настя Полева, Евгений Маргулис, Сергей Ефременко, Чиж, Александр Чернецкий и другими. Вышел альбом «Вместе. Часть 1» с 10 дуэтами, а всего Илья Полежаев обещает их три десятка минимум.

И все-таки история с этой песней — особенная. Это распевная стадионная песня, и вариантов тут всего два — либо кто-то реактивный хрипящий вроде Шевчука или Сукачева, либо нежно-лиричный вроде Бутусова или Леонидова. Сложился именно второй вариант.

Вообще про «Осень патриарха» я слышал байку, что ее не поставили на «Наше Радио» только потому, что заподозрили в патриархе и его «осени» намек на вполне себе конкретного пожилого политика во главе страны. Это забавно, но почему нет, ради абсурда-то? Хотя лично у меня всегда были скорее ассоциации с одноименным романом от великого писателя Маркеса, где он выписал собирательный образ некого абсолютного имперского правителя, смерть которого и вызвала то, о чем поется в песне: «Он строил империю кровью и потом, а все развалилось в мгновение ока». Мы же пережили в своей истории эти ощущения и после расстрела последнего царя, и после смерти Сталина, и после смерти Брежнева, - рушился строй, страна начинала жить совсем иначе. По естественным биологическим причинам нам предстоит пережить это вскоре снова. А уж в Латинской Америке такие переживания чуть не каждый месяц случаются, почитайте новости.

Важнее вопрос интонации, отношения к неизбежному. Как и Маркес, Илья Полежаев не рвет на себе волосы или не обличает тирана с пеной у рта. Он в позиции спокойного наблюдателя. Империи не строятся быстро, эффект привыкания к тирании проявляется постепенно. И это скорее историческая летопись, не терпящая истерик или ерничества. И Полежаев, и Леонидов пропевают летописные строки спокойно, флегматично. Отчего эффект произносимых слов многократно усиливается.



Максим Леонидов и Илья Полежаев

«Но слышны шаги - это хаоса поступь, Разброд и шатанье, незваные гости», - Леонидов поет так, будто знает все будущее наперед. Хрипловатые гитарные риффы убедительно вторят. Размеренный бой стадионных барабанов нагнетает градус. Неизбежность предстоящего хаоса пугает и завораживает одновременно.

Эта эффектная песня, конечно, должна звучать именно на стадионах. Выход дуэтного сингла может этому поспособствовать. Если вы еще не слышали этот гимн неизбежности падения тирании и любой империи (как показывает история), - стоит послушать прямо сейчас.

Гуру КЕН