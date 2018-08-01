«Свободный Полет»: Дуэты у нас не со звездами, а с близкими по духу!

Московская группа «Свободный Полет» бьет все рекорды по творческой производительности: сольные альбомы, коллаборации, аудиокниги, дуэты… Илья Полежаев успел выпустить повесть о советском джазе, и даже в аудио-варианте. Мы поговорили с Ильей о планах, отношении к звездам и возможности развивать рок-н-ролл в России.

- «Свободный Полет» выпустил в 2017 году полноценный альбом «Будущее», в 2016 и 2018 выпустил два дуэтных альбома с электронной группой N&B, и получил хорошие рецензии от критиков. А какова реакция слушателей? Вы довольны ею?

- Зрители поделились надвое. Одной части, особенно тем, кто слушает нас недавно, эти эксперименты с N&B понравились. Другая, из тех, кто слушает нас давно, «Сотрудничество» с N&B не приняла, но им понравился альбом «Будущее». Если говорить про альбом «Будущее», то у нас была задача сделать трилогию в разных стилистиках: «Прошлое» в стилистике русского рока, «Настоящее» - британского рока, и «Будущее» в духе американского кантри-фолк-рока. Три столпа рок-н-ролла, иными словами.

В марте 2019 года мы планируем переиздать всю трилогию в заново пересведенном и перемастеренном виде, все 60 треков. Должен получиться цельный по звуку тройной альбом. В принципе, так и задумывалось изначально, но не получилось, потому что приходилось менять по разным обстоятельствам студии при записи этих альбомов.

- Будете переиздавать трилогию в виде CD-бокса или тройного винила?

- Да, есть и такие планы, буквально сейчас идут переговоры про выпуск CD, но сейчас мы все альбомы издаем официально в электронном виде и вы их можете найти на всех основных электронных мировых витринах. Про винил пока не знаю, ведь он ограничен по длительности записи, получится слишком много дисков.

- Коллаборация с N&B прибавила вам аудитории, близкой к электронной музыке?

- Это можно сказать определенно, причем в большинстве — это девушки возраста примерно 23-28 лет. Я спрашивал у них, какая песня больше нравится? «Питер-Москва». Почему? Потому что про любовь!

В этом году мы готовим третью запись с N&B, это будут песни из альбома «Настоящее». Выпустим ее примерно в феврале 2019 года, хотя перед этим, а точнее этой осенью, будет два сингла с этого альбома. А потом запланирована еще и четвертая часть! Уже с песнями из альбома «Будущее». В итоге у нас получится 12 треков, и мы издадим его уже как полноценный альбом. А у самого N&B в сентябре выходит собственный новый альбом...

- Я с удивлением прочитал в Википедии, что в июне на «Кинотавре» показывали фильм с вашим участием, и даже ваша песня звучит там в саундтреке. Расскажите, что это за история с кино и как встретили фильм на «Кинотавре».

- Фильм встретили очень хорошо. Если начинать рассказывать сначала, то актер Михаил Евланов, который читает стихи на нашей, уже упомянутой ранее трилогии, предложил мне поучаствовать в этом проекте. Его старая знакомая, очень нежный и очень тонкий человек, актриса Мария Шалаева решила снять свой первый короткий метр, как режиссер. Она собрала единомышленников и друзей, получилась дружная команда. Фильм «Развод» длится 17 минут, это история о расставании. В главных ролях — Мария Шалаева, Михаил Евланов, а также Андрей Пискарев и Манана Татибадзе, она будущая звезда, только что окончила ГИТИС с красным дипломом. Фильм уже показали в Москве на фестивале «Эхо Кинотавра» в центре документального кино — зрителей пришло столько, что пришлось делать дополнительный сеанс.

У меня там две роли: условного иностранца, и в финале я как уличный музыкант. К моменту выхода фильма мы успели пересвести песню «Квас», и она вошла в саундтрек. Кстати, я не теряю надежды, что мою повесть о джазе «Мелодия свободы» когда-нибудь получится экранизировать, я сейчас адаптирую ее под киносценарий. Мечтаю об этом.

- Михаил Евланов много читает на ваших альбомах. И вроде были планы записать аудиокнигу с ним?

- У нас не получилось сделать аудиокнигу на мою повесть «Мелодия свободы». Дело в большой занятости Евланова, у него 5-6 съемок в год, и в Москве он появляется только эпизодически. Но получилось другое: группа «Свободный Полет» выпускает аудиокнигу, в которую вошли 30 стихов в исполнении Евланова из нашей трилогии, и я сам дочитал тексты своих песен. Получается чередование: стих-песня-стих-песня… Аудиокнига выйдет в трех частях под названием «На двоих». Потому что мы вдвоем с Евлановым все читаем. Это адресовано тем, кто хочет не только слушать песни, а именно вникнуть в сами тексты. В следующем году выйдет песня, которую мы с ним спели дуэтом. Она станет еще одним треком, который войдет во вторую часть нашей дуэтной эпопеи.

- Рынок аудиокниг вообще рентабельный? Кто-то это покупает?

- Да, это очень популярный сейчас вид аудиозаписей, люди стримят аудиокниги. Их удобно слушать в машине, например. Мне приходят отчеты, где аудиокнигу «Мелодия свободы» активно стримят в той же Яндекс-музыке, Google Play, Apple Music и других сервисах стриминга.

- Огромное число дуэтов выходило у вас в последние годы. Чиж, Чернецкий, Маргулис, Никитина, Цуркан, Пиковский, Башаков, Силин, Бондаренко, Ефременко из «Маркшейдер Кунст»… Вот Ефременко совсем заинтриговал — откуда он-то появился?

- Почти все дуэты нам предлагает наш издатель, лейбл «Бомба Питер». В марте 2016 года Олег Грабко предложил нам спеть с Михаилом Башаковым, который неожиданно оказался живущим в Москве, а не в Питере, и совсем недалеко от нашей базы. А мы с ним сыграли совместный концерт еще в 1999 году! И мы записали с Башаковым сингл «Музыкант». Затем пошли новые и новые дуэты. Александр Чернецкий согласился с нами спеть, и Чиж, и Маргулис, и Пиковский. Дело не в том, чтобы записаться со звездами, а в том, чтобы спеть с теми музыкантами, которые дороги нам именно как музыканты, близки нам по духу. Отсюда и дуэт с Ольгой Никитиной, которую наша публика не очень знает, и Цуркан, и Силин, и Бондаренко.

А Ефременко появился совсем внезапно! Мы хотели записать дуэт с одной девушкой (не буду пока ее называть), но появился Ефременко и согласился спеть дуэтом «Квас». У нас это был, в принципе, регги, но такой стилизованный регги. А он спел ее как полноценный регги! Я так никогда не спою, у меня совсем другая школа. За один день он выучил песню, пришел и за два дубля прекрасно ее записал. Уровень профессионализма у него просто потрясающий. Так неожиданно появился с нашей жизни «Маркшейдер Кунст», который я слушаю еще с прошлого века…



«Свободный Полет»

- Пока уже выпускать альбом дуэтов?

- 27 сентября будет 15 лет группе «Свободный полет». И так получилось, что записано уже 10 дуэтов. Так что мы решили к этой дате выпустить полноценный альбом дуэтов под названием «Вместе». Но пока мы готовились, появилось еще некоторое количество дуэтов! Так что к юбилею мы выпустим эти 10 дуэтов, а в следующем году выпустим еще один альбом с дуэтами. На сегодня у нас есть еще 6 дуэтов для будущего альбома. Отмечу, что все музыканты записываются с нами абсолютно бесплатно, на чистом энтузиазме. Нравится песня — поют.

Открою тайну. Уже записаны дуэты «Свободного Полета» с Настей Полевой и Максимом Леонидовым. В этом году они точно не выйдут, скорее в следующем или даже в 2020 году. Но это большой опыт. Я ловлю себя на том, что на концертах подхватываю те вокальные приемы, которые привнесли Полева и Леонидов при записи, настолько точно и по-музыкантски органично они поют, это обогащает вокальную партию. Это топ-музыканты. Евгений Маргулис тоже с первого дубля спел настолько чисто и грамотно, что ничего переписывать и не стали. Есть мечта — спеть с нашей оперной дивой Аидой Гарифуллиной.

- Хорошо было бы все собрать всех, с кем уже записаны дуэты, на одном большом концерте «Свободного Полета»!

- (Смеется) Думаю, что это практически невозможно. Но на юбилейные концерты осенью мы по возможности будем приглашать тех, кто сможет. Собрать сразу всех было бы здорово, будем думать.

- Хорошо, с российской темой все понятно. Не было ли задумки «пойти на Запад», попробовать что-то сделать в Америке, например?

- Бьете в точку! Такая идея есть, и она даже почти реализована. Когда-то мне попался альбом Брюса Спрингстина Nebraska, это даже не альбом, а студийная запись под гитару для себя. 10 песен под гитару. А его издатель решил издать их как альбом. Потом все эти песни были сыграны полной группой, конечно. Меня поразил этот альбом — только голос и гитара, и какая мощь! И я решил пойти тем же путем — взять уже проверенные песни из разных альбомов, пригласить хорошего литературного переводчика, носителя языка, и перевести на английский. И записали эти песни в две гитары на английском языке. По стилистике это скорее кантри-блюз. По форме кантри, но ментальность-то остается русской! И в этом, как мне кажется, может быть интерес для англоязычного слушателя. Знакомая аутентичная форма, но совсем другое содержание.

- Стоит задать главный вопрос. Когда теперь ждать от «Свободного Полета» нового полноценного альбома?

- Если все пойдет нормально и мы успешно закончим все намеченные проекты, прежде всего с пересведением трилогии к марту 2019 года, выпуском второй части дуэтов в сентябре 2019 года… То тогда надеюсь, что в 2020 году выйдет наш новый альбом. Он уже практически готов, сделаны аранжировки, частично записан вокал. Это будет не такой концептуальный альбом, как каждая из трех частей трилогии. Будет 8 песен, причем одна очень длинная, как я всегда мечтал — почти 12 минут звучания. Посвящение Pink Floyd и группе 25/17 (песне «Златовласка» конкретно), как ни парадоксально. А подтолкнул к ее написанию, как ни странно, Дмитрий Нагиев, который в фильме «Самый лучший день» говорит фразу «потеряшка» про свою девушку. И так зацепилось, и покатилась история…

Альбом будет называться «Нежно». Было желание спеть нежно нежные истории. Уйти от рок-н-ролльного драйва, фузовых гитар к лиричной электроакустике.

- Планов громадье!

- Да, запланировано все на пару лет вперед. Но самое удивительное, что пока все получается успевать. Сейчас с головой погружены в пересведение трилогии, мы нашли звукорежиссера, который понял все, что нам нужно, - это Юрий Воронов в «Лига Студия». Он в свое время записал почти все альбомы Михаила Круга, при этом по сути своей являясь абсолютно рок-человеком. Альбом «Будущее» мы записывали с ним, и теперь решили пересвести с ним две первых части, чтобы они все слушались гармонично.

- Чемпионат мира по футболу в России прошел так, что редкая группа не выпустила песню про футбол. У вас не написалось?

- Пока нет. Вызревает, наверное… Я смотрел практически все матчи. Самый лучший по накалу и напряжению чемпионат, а я смотрю их с 1986 года, с мексиканского чемпионата. У нас получилась отличная команда без особых звезд и даже возрастная. Но команда выглядела командой, и чемпионат подтвердил, что побеждают только сборные с командным духом. Те, кто играет на одну звезду, - проигрывают. Даже бразильцы!

Гуру КЕН