«Свободный Полет» - «Вечность»

3CD. «Бомба Питер», 27.09.2019.

Жанр: русский рок, блюз-рок, прогрессив-рок, аудиокнига, романс.

В одном из интервью Майкл Джексон как-то высказался: «Я никогда не бываю до конца доволен чем-либо. Я перфекционист — это часть меня». Коллеги часто добавляли разные пикантные подробности, как Джексон добивался того или иного звука, сколько раз переписывал басовые или клавишные партии. А потом перед каждым туром переписывал их еще раз заново.

В случае со «Свободным Полетом» примерно так же. Даже альбом называется «Вечность», и это не просто сумма названий переделанных альбомов «Прошлое» (2013), «Настоящее» (2014) и «Будущее» (2017). Фронтмен Илья Полежаев сознательно пишет нетленки, которые ждут своего часа. Такой подход к делу. 30 песен, и все они даже перезаписанные, пересведенные, перемастеренные — звучат в своей основе точно так же, как были записаны сразу. Они же нетленки по рождению. Ну, где-то перезаписана партия, в треках стало ощутимо больше воздуха, где-то стал акцентированнее вокал. Но это все как стереть пыль со стекла.

Тут точно не та история, что у Андрея Макаревича. Который в молодости хотел, чтобы его песни звучали как в хорошем джаз-оркестре, а приходилось петь с… Ну, все знают звук «Машины Времени». Нет. Илья Полежаев основателен, как мамонт. Он слышит свои песни сразу в абсолютно законченном виде, и это всегда роскошный рок с бомбическими барабанами и деликатными интеллигентными текстами, порой с христианским уклоном. Они такие. И вот он трет пыль, добивается хрустального сияния, идеального баланса, абсолютной гармонии.

И добивается же. Песни вневременные, с ними так можно. И нужно. Невозможно не получить удовольствия от этого благородного звука, прог-роковых мелодий, чуточки московской бесшабашности, убедительнейшей ритм-секции, нано-точности гитарных риффов и техничности соло. Сам Полежаев, может быть, не Бог весть какой вокалист, но искренний и задушевный (в хорошем смысле). Все склеивается в единую матрицу. А музыканты тут действительно первоклассные: Сергей Пахотин – гитара, Андрей Шатуновский – ударные, Антон Розинский – бас, Сергей Рудницкий – рояль, Борис Рубекин – ирландские флейты.

Лучшие песни «Свободного Полета» - «Осень Патриарха», «Монгол Шуудан», «Питер-Москва», «Не ждал», «Немодный мотив», «Музыкант», «Волопас» и др. - перезаписаны так, что их стало еще приятнее слушать. И они просто качественнее. Но та же «Осень Патриарха», на мой взгляд, стала сильно пожиже, когда басовую партию подняли на октаву и опустили в миксе, - впрочем, это дело вкуса. У кого-то будут свои предпочтения.

Каждый второй трек — стихи Полежаева, прочитанные известным актером Михаилом Евлановым. Любопытно, что совсем недавно вышла аудиокнига с таким же названием «Вечность», где все 60 текстов прочитал сам автор Полежаев. Тоже дело вкуса.

Очевидно, что Илья Полежаев пишет просто хорошие песни. Они немодные. Они не хиты. Но сегментация аудитории позволяет больше вообще не обращать внимания на эти условности. Как давно не делают этого «Воскресение», Кашин и многие другие. Найти свою аудиторию гораздо важнее. И это благодарный путь.

Гуру КЕН