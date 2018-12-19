Максим Леонидов открыл творческую мастерскую

Артист, который, кстати, и сам будет давать мастер-классы ученикам своей творческой мастерской рассказал о том, чему можно научиться благодаря проекту.



Максим Леонидов

«Это творческое пространство довольно больших размеров, в котором я и мои коллеги, педагоги, специально отобранные мной, будем преподавать и взрослым и детям основы сценического мастерства. У нас будут классы гитары, бас-гитары, фортепиано, актерского мастерства, ди-джеинга и даже битбоксинга. А еще мы будем учить очень ценной и важной, как мне кажется, профессии, которая называется даббинг, озвучивание. Это филигранное мастерство, которым мало кто владеет, а у нас есть люди способные ему научить. А это уже профессия», - рассказал НСН артист.

Прийти в Мастерскую Максима Леонидова можно с 4 лет, учиться могут и дети, и взрослые. Мастерская располагается в Санкт-Петербурге, на территории торгово-развлекательного центра «Гранд-Каньон».