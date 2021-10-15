Максим Леонидов взлетел на «Седьмое небо»

Предыдущий студийный альбом «Над» вышел в 2017 году, четыре года назад. В «Седьмое небо» вошло 11 песен, некоторые были уже выпущены синглами, а «Кот», «Принцесса», «Рыжий клоун», «В твоём городе осень» и «Mon Amоur» можно было услышать в этом году на юбилейном концерте в честь 25-летия группы Hippoband.
«Альбомы появляются на свет по причине того, что за определённое время написалось достаточное количество песен, и автору хочется поделиться ими, - говорит Максим Леонидов. - Теперь многие артисты не выпускают альбомы. Зачем? Вот записали песню - другую, выложили на платформах, и хорошо. Но у меня такое олдскульное представление об очередной пластинке, как о некоем этапе своей жизни. Выпуская в свет новый альбом, я выдыхаю и открываюсь для новых идей и проектов. Вот и новый выдох. Начинался он года три назад с идеи записать несколько классических мелодий академической музыки, но сочинив для них стихи. И мы с поэтом Игорем Григоровым и композитором Петром Ильичом Чайковским придумали песню «Баркарола». Идея не нашла своего воплощения, но зато песня положила начало новому альбому. Затем во время строгого карантина я написал стихи на мелодию израильского автора Ханана Бен Ари и назвал песенку «Mon Amour». Так песен стало две. Постепенно, вдохновляясь стихами моих товарищей Александра Гутина и Игоря Григорова, я добавлял в копилку одну песню за другой. Так появился альбом «Седьмое небо». Мне кажется – неплохой», - считает Максим Леонидов.
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