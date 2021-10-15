Максим Леонидов взлетел на «Седьмое небо»

«Свободный Полет» - «Вместе. Часть 2» У московской группы «Свободный Полет» вышла вторая часть дуэтов с разными музыкантами вроде Насти Полевой, Максима Леонидова, Саши Самойленко, Марины Капуро и др. «Бомба Питер», 27.09.2021.

Жанр: русский рок, рок, рок-баллада.



Кажется, в рок-тусовке появилась новая модная фича — записывать дуэты со «Свободным Полетом». Если названные имена не впечатлили, то напомню дуэты из первой части «Вместе» - Чиж, Маргулис, Чернецкий, Пиковский, Башаков и пр. Впечатляюще! И послушайте, с каким удовольствием именитые рокеры поют песни «Свободного Полета»! Они плоть от плоти отечественного рока, только выбирай. Дико странно, что «Наше Радио» до сих пор не крутит...

Максим Леонидов показал клип с Леонидом Лейкиным Певец Максим Леонидов выпустил новую песню и клип «Рыжий клоун» с участием знаменитого клоуна Леонида Лейкина («Лицедеи»). Главную роль в видео, снятом режиссером Дмитрием Поважным, сыграл Леонид Лейкин. В образе рыжего клоуна он играет отдельные сценки на тему текста песни, а затем снимает грим, продолжая веселить окружающих.







Баллада «Рыжий клоун» - история любви рыжего клоуна к девушке, повествующая о трогательной заботе и внимании.



Максим Леонидов

«Свободный полет» feat. Максим Леонидов - «Осень патриарха» С нетерпением я ждал именно эту коллаборацию в длинной череде звезд, поющих песни «Свободного Полета». И потому, что это лучшая песня группы, и потому что это Максим Леонидов. «Бомба-Питер, 2019.

Жанр: русский рок, блюз-рок, инди-рок.



Дуэтов в самом деле много. Песни «Свободного Полета» уже спели Настя Полева, Евгений Маргулис, Сергей Ефременко, Чиж, Александр Чернецкий и другими. Вышел альбом «Вместе. Часть 1» с 10 дуэтами, а всего Илья Полежаев обещает их три десятка минимум.



И все-таки история с этой песней — особенная. Это распевная стадионная песня, и вариантов тут всего два — либо кто-то реактивный хрипящий вроде Шевчука или Сукачева, либо нежно-...

Максим Леонидов поздравит женщин концертом Певец, музыкант и артист Максим Леонидов выступит 8 марта в Главclub Green Concert с большим праздничным концертом. Легендарный рок-музыкант сделает отличный подарок всем своим поклонникам, исполнит свои лучшие, всенародно известные хиты.



Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся многим стилем. Его творчество понятно и близко каждому.

Вряд ли кому-то незнакомо музыкальное творчество Леонидова – его признанные хиты «От Питера до Москвы», «Видение», «Алиса» любимы и популярны и по сей день. Концерт Максима Леонидова – это уникальная возможность насладиться общением с этим харизматичным...