Максим Леонидов поздравит женщин концертом

Легендарный рок-музыкант сделает отличный подарок всем своим поклонникам, исполнит свои лучшие, всенародно известные хиты.

Максим Леонидов – музыкант с узнаваемым и полюбившимся многим стилем. Его творчество понятно и близко каждому. Вряд ли кому-то незнакомо музыкальное творчество Леонидова – его признанные хиты «От Питера до Москвы», «Видение», «Алиса» любимы и популярны и по сей день. Концерт Максима Леонидова – это уникальная возможность насладиться общением с этим харизматичным творческим человеком, музыка которого поражает мелодичностью, душевностью, а стихи – то ироничностью, то нежностью.



Максим Леонидов

Несмотря на то, что Леонидов ведёт довольно активную творческую деятельность – даёт концерты, играет в театре, снимается в кино, пишет книги и песни – он признаёт себя «домашним человеком», уделяющим всё свободное время семье и детям. Поэтому, среди его песен так много колыбельных и лиричных композиций.

Праздничный концерт состоится 8 марта в Москве в Главclub Green Concert.

15 марта 2019 года музыкант выступит в Санкт-Петербурге в A2 Green Concert.