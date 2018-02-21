Максим Леонидов выпускает книгу

«Дух приключений, вихрь романтики, атмосферу любви, ветер свободы, подлинность ценностей, "сердце северных гор" подарят стихотворения Максима Леонидова — основателя и участника бит-квартета "Сек­рет", актера, автора любимых многими песен: "От Питера до Москвы", "Видение", "Домой", "Ленинградское время", "Не дай ему уйти", "Все это и есть любовь", "Рождество", "Ничего не исчезает" — перечислять можно долго... Впервые, да еще и все вместе, они собраны под одной обложкой», - говорится в описании издания.

﻿Книга выйдет в издательстве «Эксмо».