Умер гитарист Элвиса Пресли

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Янг умер в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.

Гитарист начал свою карьеру в Мемфисе, где работал с продюсером Чипсом Моманом и выступал на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo в 1964 году. В мемфисской студии Момана он записал гитарные партии для песен Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и Элвиса Пресли — с последним он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.

В 1970-х Янг переехал в Нэшвилл. Когда там сформировалась супергруппа из кантри-музыкантов Вилли Нельсона, Уэйлона Дженнингса, Джонни Кэша и Криса Кристоферсона, он играл гитарные партии на их первых выпущенных песнях, а также отправился с ними в тур.

Его первый собственный сборник хитов разных лет должен был выйти в конце января.