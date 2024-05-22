Библию Элвиса Пресли с пометками певца выставили на продажу

Книга украшена золотым тиснением «Элвис Аарон Пресли» и содержит множество пометок и подчеркнутых певцов абзацев, которые ему особенно показались важны. Например, из 31-й главы книги Иова: «Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: "Ты — мое упование"; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии».



Библия Элвиса Пресли

К этой Библии прилагается рукописное письмо от кузины Элвиса Пэтси Пресли, с которой он был очень близок. В письме частично говорится:

«Вскоре после смерти Элвиса мы с дядей Верноном (отцом Элвиса) поднялись в спальню Элвиса в Грейсленде, чтобы собрать и упаковать многие из его личных вещей. Эта Библия была одной из трех, которые имел Элвис. на ночном столике. Упаковав их, дядя Вернон попросил меня отнести их домой на хранение и в конце концов отдал мне».

Общеизвестно, что Элвис был заядлым читателем и глубоко духовным человеком. Из всех Библий Элвиса, проданных за эти годы, именно эта книга имеет поистине трогательную историю и фантастическое происхождение.

Стартовая цена лота составит 30 тысяч долларов.

Кроме Библии, на аукционе будут проданы солнцезащитные очки музыканта со съемок фильма «Элвис на гастролях» (1972), костюм, который Пресли носил во время службы в армии, гитара, кольца и часы.