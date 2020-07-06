Дэвид Гилмор спел новую песню с дочерью

Композиция «Yes, I Have Ghosts» записана вместе с дочерью музыканта Романи, которая здесь подыгрывает отцу на арфе и подпевает на бэк-вокале, специально для аудиокниги супруги Гилмора Полли Сэмсон, вышедшей 25 июня.

Роман A Theatre of Dreamers («Театр мечтателей»), пятый для Сэмсон, был опубликован в печатном виде в апреле и рассказывает о жизни богемной общины художников, поэтов и музыкантов на идиллическом греческом острове Гидра в 1960 году.



Дэвид Гилмор

«Yes I Have Ghosts» вдохновлена одним из персонажей книги и написана в соавторстве с Сэмсон. Судя по всему этим персонажем стал Леонард Коэн, действительно появляющийся на страницах романа. Новая песня бывшего участника Pink Floyd действительно перекликается с музыкой Коэна. Гилмор также подготовил и остальной саундтрек для книги. А роль рассказчика взяла на себя сама писательница. А весь процесс записи пара осуществила в домашних условиях, на самоизоляции.