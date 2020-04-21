Гарик Сукачев спел свою версию песни «Враги сожгли родную хату»

«Сегодня выходит новый трек - наша версия знаменитой песни «Враги сожгли родную хату». Для меня она имеет особое значение», - говорит Сукачев.

Автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил Исаковский. Широкую известность песня «Враги сожгли родную хату» получила в исполнении Марка Бернеса, и позже вошла в репертуар многих известных исполнителей. Одна из самых популярных песен о Великой Отечественной войне.



Гарик Сукачев

Любопытно, что после первого исполнения по радио в 1945 году коммунистическая цензура запретила песню за «распространение пессимистических настроений». И лишь в 1960 году Марк Бернес рискнул её исполнить на большом сборном концерте, после чего песня обрела невероятную популярность.