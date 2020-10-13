Гарик Сукачев сделает фильм из спектакля с Михаилом Ефремовым

Об этом Сукачев рассказал в прямом эфире на своей странице в instagram:

«Мы сняли самый последний спектакль, который ребята сыграли в марте 2020 года. Я стараюсь из этого сделать художественный фильм — мы уже сделали первый сбор. Работа предстоит довольно долгая. Надеюсь, что к весне я закончу полностью и у нас будет маленький прокат в кинотеатрах».



ТЕКСТ

Премьера спектакля прошла в 2012 году. В основе — пьеса британца Майка Пэкера про нонконформизм как товар, а точнее — о британской панк-группе, собравшейся через четверть века после конца карьеры, когда американскому банку приходит в голову купить их песню для рекламы.

Роли участников панк-группы tHe dYsFUnCKshOnalZ исполняли Михаил Ефремов, Дмитрий Певцов, Мария Селянская и Василий Мищенко. Музыку для постановки написал лидер группы «Наив» Александр «Чача» Иванов.

После того, как Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии, Гарик Сукачев закрыл «Анархию».