Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы терактов

Сообщение об отмене выступлений появилось в соцсетях организатора, компании Barracuda Music.

«В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней», — говорится в нем.



Taylor Swift

Сообщается, что кроме концертов Свифт, в австрийской столице были отменены все массовые мероприятия.

Ранее глава Управления общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф сообщил, в городе Терниц, расположенном в 75 километрах от Вены, по подозрению в подготовке нападений был задержан 19-летний австриец. Власти также сообщили о задержании еще одного подозреваемого в Вене, но не рассказали о нем никаких подробностей.

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По данным австрийской газеты Kurier, друзья человека, спланировавшего теракт на концертах Тейлор Свифт в Вене, были наняты в качестве охранников на шоу.

Сообщается, что их план включал в себя наезд автомобиля на фанатов, использование мачете, ножей и химических веществ, предположительно предназначенных для бомбы. Всего физический урон мог быть нанесен 20 тысяч фанатам.

Как сообщают источники, австрийская полиция пока арестовала не всех участников плана.

На каждом концерте певица могла собрать по 65 тысяч человек. Ожидалось, что еще около 15 тысяч будут слушать концерт за пределами стадиона.