Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

Награды за лучшую запись года – сингл «Flowers» - удостоилась Майли Сайрус, приз вручили Мерил Стрип и Марк Ронсон. Это была ее первая «Грэмми» в карьере. Вторую статуэтку – в номинации лучшая поп-песня – она получила из рук Мэрайи Кери. Майли также исполнила свой хит в этот вечер со сцены. Она пришла на церемонию с новым бойфрендом – барабанщиком группы Lilly Максом Марандо.

