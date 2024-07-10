Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

По данным сейсмологов, во время концерта Тейлор Свифт в Цюрихе 9 июля были зафиксированы сейсмические колебания.
«Колебания, вызванные зрителями концерта, видны на восьми станциях сейсмической сети на расстоянии до шести километров вокруг стадиона "Летцигрунд"», - говорится в публикации на сайте службы.
По информации немецкого новостного портала DPA, на стадионе во время концерта находились 50 тысяч человек. Самый пик сейсмической активности пришелся приблизительно на 19.00 (20.00 мск) - вскоре после того, как певица вышла на сцену.
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