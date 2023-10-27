Сергей Лазарев выпустил альбом историй «Я видел свет»

В альбом, ставший десятым в сольной дискографии музыканта, вошло десять песен. По словам Лазарева, каждая из них представляет собой чью-то историю, которая отзовется в сердцах слушателей.

«Меня многие спрашивают, как я могу описать этот альбом? А я не понимаю, зачем описывать словами то, что надо обязательно самим послушать! Альбом «Я видел свет» состоит из 10 песен, где каждая песня — чья-то история, которая точно отзовется в сердце. Я всегда старался делать качественную поп-музыку в нашей стране и продолжаю настойчиво гнуть свою линию. «Я видел свет» — это мощный и плотный на «музыкальные блокбастеры» поп-альбом, каждый их которых потенциально может стать хитом. И это в ваших руках. Я желаю вам приятного прослушивания. И хотел бы попросить вас слушать альбом первый раз в том порядке, в котором стоят треки, не пропуская уже знакомых песен — таким образом у вас сложится правильный пазл целостности альбома», – говорит Сергей Лазарев.



Сергей Лазарев

Песни для альбома написали Дарья Кузнецова, Олег Влади, Тимур Елчин, Андрей Парфенов, Михаил Гуцериев, Святослав Степанов, Александр Степанов, Дмитрий Дымов и Никита Гончаренко. Запись, сведение, продакшн - Андрей Коноплев. Мастеринг альбома: Алексей Хардрам.