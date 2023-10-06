Сергей Лазарев спел про «Алый закат»

«Алый закат» - третий сингл из будущего альбома исполнителя, название которого пока не озвучено.

Релиз альбом, который станет десятым в дискографии Сергея Лазарева, состоится уже 27 октября, сообщил музыкант в своих соцсетях. Ранее увидели свет песни «Не пытайся повторить» и «Вкус малины», которые тоже войдут в будущий альбом Сергея Лазарева.



Сергей Лазарев

«Теперь настало время еще одной музыкальной новинки. Слушайте, скачивайте, делитесь, снимайте рилсы и комментируйте! И пусть Алый закат не отпускает вас!»

Автором нового сингла стала Дарья Кузнецова, над записью и сведением работал Андрей Коноплев, а обложку для «Алого заката» рисовал художник Даниил Величко.