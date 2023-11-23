Сергей Лазарев призвал «Загадать любовь»

Эта композиция вошла в саундтрек к одноименному сериалу режиссера Ольги Акатьевой, который является экранизацией одноименного романа-бестселлера Аси Лавринович. В тот же день состоялась и премьера картины в онлайн-кинотеатре Okko.

«Моя самая романтичная и трогательная премьера в этом году - «Загадай любовь». Я желаю всем чистой, наивной, трогательной и взаимной любви! Слушайте, мечтайте, загадывайте!», - представил песню Сергей Лазарев.



Сергей Лазарев

Авторами песни стали Артем Михаенкин и Надежда Кодес. Релиз сингла состоялся на лейбле Koala Music.