Группа ДДТ запустила предзаказ нового альбома

Изданием этого альбома Юрий Шевчук и группа ДДТ продолжают цикл, объединивший в себе создание нескольких десятков песен, работу над концертной программой «Эволюция», съемки видеоклипов на новые композиции и создание фильма о записи альбома. Во вторую часть «Творчества в пустоте» войдут 14 песен, записанных в 2021-2022 году.



«Творчество в пустоте. Часть 2

«Это, в основном, лирические композиции, написанные до 24 февраля 2022 года. Некоторые песни вы уже слышали, а некоторые еще нет», - уточнил лидер группы Юрий Шевчук.

Альбом будет выпущен лимитированным тиражом: планируются к печати 1000 двойных номерных LP, 2000 CD, 200 аудиокассет. Итоговый тираж будет зависеть от количества предзаказов. Премьера цифровой версии альбома для участников крауд-кампании состоится 29 сентября. На цифровых платформах он будет представлен 6 октября.







«Почти год назад группа ДДТ запустила свой первый краудфандинг, посвященный изданию первой части «Творчества в пустоте». Кампания объединила 8291 участника и завершилась с результатом в 25,2 млн рублей. За первый день люди перечислили в пользу проекта более 6 млн рублей, что стало абсолютным рекордом российского краудфандинга по суточному сбору. Читать комментарии в проекте было отдельным наслаждением: люди благодарили за возможность поддержать любимую группу и делились трогательными историями, связанными с её творчеством», - отметил учредитель и сооснователь Planeta.ru Фёдор Мурачковский.

На странице новой крауд-кампании ДДТ можно предзаказать альбом в удобном формате, с автографами музыкантов группы и Юрия Шевчука и без, альбомы прошлых лет, мерч и созданные специально для проекта кастомизированные футболки с авторскими рукописными цитатами Юрия Шевчука. По ходу проекта список лотов будет дополняться. Предзаказ продлится до 31 января 2023 года.

Ориентировочно все лоты будут готовы в феврале-марте будущего года.