Юрия Шевчука оштрафовали за антивоенное высказывание

Сам певец в Уфу не приехал, его интересы представлял адвокат. Предметом административного дела стало высказывание Юрия Шевчука на концерте в Уфе: "Родина - это не ж*па президента, которую надо целовать".
Шевчук прислал письменное пояснение своей позиции.
«Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и т.д. Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем. Песня "Не стреляй" была написана в 1980 году. Я также против продолжающейся 8 лет войны на Донбассе и нынешней "СВО" в Украине», - зачитал обращение адвокат.
Артиста оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России.
«Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан», - сообщил адвокат музыканта Александр Передрук.
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