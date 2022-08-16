Юрия Шевчука оштрафовали за антивоенное высказывание

Такую информацию предоставили организаторы мероприятия.



Сообщается, что выступление было запланировано на 20 и 21 августа. На данный момент причина отмены концерта не раскрывается.



Юрий Шевчук



Организаторы также сообщили, что другие артисты выступят на фестивале. Речь идет про Вячеслава Бутусова, «Сплин», «Ундервуд», Нуки, «Эпидемию», «Симфоническое кино» и «Арию». Тем не менее, в составе участников осталась группа «Наив», которая планирует выступить с симфоническим оркестром.



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