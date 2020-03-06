Лепс и Родригез сказали «Спасибо» всему за все

Видеоклип снят режиссером Сергеем Ткаченко и командой RentgenFilm. В ролике артисты поют на фоне лаконичных декораций, а за их спиной стоит большая толпа людей, лица которых время от времени появляются в кадре.

«Эту песню я написал на одном дыхании, как будто Вселенная сама захотела, чтобы это случилось! Спасибо!» – написал Тимур Родригез.



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В своем посте музыкант поблагодарил людей, участвовавших в создании этого трека и видео. В первую очередь Григория Лепса, который «какое-то время назад сказал, что пора бы нам что-нибудь сделать вместе и, услышав трек, проникся им и полюбил».