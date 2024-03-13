«Такую музыку я хотел делать давно»: Тимур Родригез рассказал о счастливом этапе в жизни

Возможности спеть вживую он особенно рад, заявил Тимур Родригез ведущим шоу «Мурзилки Live». Для концерта на «Авторадио» он постарался найти время в очень плотном графике съемок на ТВ. Артист задействован сейчас в различных телешоу – новой «Фабрике звезд», «Маске» и многих других проектах.

«Вчера был рекордный, мне кажется, день, сумасшедшее количество программ с моим участием. Короче, тот самый случай, когда я слышу от друзей: «Ты везде». Раньше я отвечал: «Да перестаньте, вам просто кажется», но теперь сам вижу – так и есть», – признался Родригез.



Артист устроил живую премьеру в прямом эфире

При этом он с завидной активностью выпускает песню за песней и клип за клипом. Последняя премьера – трек «Чао, бамбино!», в клипе к которому снялась актриса Катя Кабак.

«На 8 марта его презентовал. Когда речь зашла о том, что мы снимаем клип, где должна быть ярчайшая красивая девушка, чтобы показать все эти итальянские и латиноамериканские страсти, варианта помимо Кати даже не было», – заявил Тимур.

Катю Кабак и Тимура Родригеза все чаще замечают вместе и подозревают в романе. На «Авторадио» Катя также пришла вместе с Тимуром, чтобы понаблюдать за его выступлением. Кроме живой премьеры «Чао, бамбино!» Родригез исполнил live и другие свои новинки.

«Вот такую музыку я мечтал играть всегда, такую музыку я хотел делать давно, – заметил он после трека «Никому никогда». – Это действительно новый, самый счастливый этап в моей жизни».



Музыка - одна из причин его счастья

Музыка, намекнул артист, лишь одна из причин его счастья, но дальше тему раскрывать не стал. Просто спел новую версию песни «О тебе» и знаменитый хит Александра Серова «Как быть».

«Композиция «Как быть» очень дорога моему сердцу, в детстве я ее много слушал, несмотря на обилие иностранной музыки, – поделился Тимур. – Я не мог пропустить эту песню, поэтому привет авторам, в том числе Игорю Яковлевичу Крутому. Не знаю до сих пор, одобрил он мое исполнение или нет, но он его слышал и как минимум не запретил».



В жизни Тимура Родригеза наступил новый этап

Кроме личных и творческих причин есть у Тимура и другой повод заявить о новом витке жизни. По его словам, после периода КВН и Comedy Club он перешел на абсолютно здоровый образ жизни.

«Никогда не пробовал курить, но, как и все молодые люди, пробовал алкоголь какое-то время – отмечали переход в очередную лигу, победу, поражение. Последние шесть лет я вообще не пил ни капли алкоголя. Лишь в этом году появился повод поднять бокал за классные события в моей жизни», – говорит Родригез.