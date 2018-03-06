Лена Катина вспомнила t.A.T.u. перед презентаций сингла

- Если бы вам дали опцию повторить эту жизнь - вы бы повторили? Чтобы вы оставили после себя? Мир кажется бесконечной дорогой в будущее, когда тебе 16 лет. Ты делаешь, как чувствуешь и вокруг тебя люди, которые чувствуют этот мир также. Иногда вам везет и вы можете создать нечто уникальное, что-то, что способно поменять этот мир к лучшему… как t.A.T.u. Музыка освобождает, вы знаете это. Музыка способна быть «голосом» тех, кого не слышат или не хотят слышать. И, что главное, она способна объединять нас! (...) сегодня эта Музыка - моё «спасибо» за вашу любовь. И это спасибо не только от меня, но и от t.A.T.u., потому что ​после t.A.T.u.. после нас - остались вы и ваша любовь! Всё в мире теряет силу, если не основано на любви. Спасибо вам за всю ту поддержку, которую мы всегда чувствовали, за каждый ваш отклик на наши песни со всех концов Земного шара. Воспоминания о t.A.T.u. навсегда останутся ностальгией в моем сердце, - сказала Лена Катина перед пезентацией новой песни «После нас».