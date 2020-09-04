Суд Калифорнии отказался взыскивать с Лены Катиной $8 млн

Из судебных материалов следует, что Бакли сотрудничал с Катиной в 2012 – 2013 годах.

По его собственным утверждениям, за «год полноценной работы над Проектом» ему удалось «поставить ее [Катину] на путь, который мог бы привести ее к максимально возможному коммерческому успеху на последующем этапе карьеры». Более того, по словам Бакли, он «добился того, что все считали невозможным, - воссоединения [группы «Тату»]» и на момент прекращения сотрудничества с ним Катина была «самой известной записывающейся артисткой в ​​истории российской музыкальной индустрии».

Претензии к Катиной ее бывший менеджер объясняет тем, что она прекратила с ним работать лишь с тем, «чтобы избежать выплаты ему 20% дохода, уже полученного в то время, когда он был менеджером» и 20% от потенциального ее заработка в будущем. Наряду с этим Бакли заявил, что солистка «Тату» и ее окружение якобы «делали ложные и уничижительные заявления» о нем.



Лена Катина

Суд первой инстанции встал на сторону Бакли, присудив затребованную им компенсацию в размере 8 миллионов долларов. При этом решение было вынесено заочно ввиду того, что ни Катина, ни ее законный представитель не отреагировали на поданный иск, несмотря на то, что солистка «Тату» якобы была соответствующим образом уведомлена еще в июне 2013 года через дизайнера Екатерину Харбузову.

Впоследствии Катина опровергла это заявление. Как следует материалов дела, она сообщила суду, что ей стало известно о заочном постановлении только в начале февраля 2016 года от адвоката Михаила Кузнецкого, в связи с чем ею было подано соответствующее ходатайство.

Оно было удовлетворено в сентябре 2016 года, несмотря на возражения Бакли. В постановлении среди прочего указывалось, что Бакли, ведя переговоры с адвокатом Катиной об урегулировании претензий, решил не уведомлять его об инициировании судебного разбирательства, чем нарушил принципы вежливости и профессионализма, соблюдаемые в штате Калифорния. Катина, в свою очередь, «представила факты, указывающие на достаточно уважительную причину, дающую ей право на справедливое судебное разбирательство», отметил суд первой инстанции.

В этой связи Бакли подал апелляцию, настаивая, что Катина не предоставила «адекватного оправдания того, что ничего не предприняла» в связи с подачей к ней иска, имея в виду период с середины 2013 года, сообщает rapsinews.ru.

Судья Тимоти Диллон из Апелляционного суда штата Калифорния не согласился с аргументацией бывшего менеджера Катиной, подтвердив выводы постановления от 9 сентября 2016 года.