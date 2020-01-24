Песня «Тату» All the things she said стала платиновой в Англии

Об этом сообщает официальный сайт Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

C момента релиза композиции в 2002 году по миру было продано 600 тысяч копий. Этого стало достаточно для присвоения треку такого высокого статуса.

Английская версия скандального хита "Я сошла с ума" остается единственной работой российских музыкантов, которая возглавляла британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.



ТЕКСТ

Композиция входила в первую десятку по продажам во Франции и Великобритании.

Песня "All the things she said" до сих пор в ротации на многих зарубежных радиостанциях, а клип на нее с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров на YouTube.