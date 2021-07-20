За рубежом чаще слушают Чайковского, Rauf&Faik и Моргенштерна

"Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", - отметили в пресс-службе.



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На втором месте по прослушиваниям - дуэт из Ижевска Rauf&Faik, на третьем - Моргенштерн.

"Несмотря на то, что в своих текстах Моргенштерн пытается сравнить себя с классиками (например, Пушкиным), он не смог обогнать по популярности Петра Ильича Чайковского и занял только третью строчку, - подчеркнули в Spotify. - В этом году помимо бесконечного потока громких синглов (англоязычного дебюта Leck, "Дуло" и других) в мае он выпустил сразу два полноценных альбома - Million Dollar: Happiness и Million Dollar: Busines".

В десятку самых популярных за рубежом российских музыкантов также вошли исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi&Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей Arty. На седьмой строчке рейтинга оказалась группа "Тату", отмечающая в этом году 20-летие своего дебютного альбома "200 по встречной".

Замыкают топ-10 произведения Сергея Рахманинова. "Композитор считал, что "все же мало, что хорошего сделал", однако статистика Spotify говорит об обратном - его творчество популярно не только в России, но и за рубежом", - заметили в компании.