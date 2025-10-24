«Тату» вернулись с альбомом, а Юля Волкова - с песней

Пластинка готовилась в рамках провокационного реалити-шоу 2004 года, но тогда так и не увидела свет. В ходе реалити-шоу Юля Волкова и Лена Катина поругались с продюсером Иваном Шаповаловым и перестали появляться в «Поднебесной».

В альбом вошли записанные в «Поднебесной» песни «Я здесь / Всё нормально», «Ты согласна», «Защищаться очками», «Белочка». Кроме того, трек-лист включает треки «Простые движения», «Люди-инвалиды» и «Не верь, не бойся, не проси», а также ремиксы на хиты дебютного альбома «200 по встречной».



Тату

Одновременно Юля Волкова сегодня выпустила свою сольную песню «История о новом», и должен выйти клип.

«Выход моей долгожданной песни и клипа, в абсолютно новом стиле и образе. То, что близко мне и моему сердцу», - комментирует Юля Волкова.

Очевидно, что Юле Волковой близко творчество певицы Zaz, поскольку новинка очень напоминает ее суперхит Qué vendrá.