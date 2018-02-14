Rita Ora снимется в комедии

Она примкнула к актерскому составу комедии «Детектив Пикачу», подробности ее роли не разглашаются. Также в касте заявлены Райан Рейнольдс (Пикачу), Кен Ватанабе, Джастис Смит и Кэтрин Ньютон.



Рита Ора

Фильм, основанный на популярной игре, расскажет о мальчике, который заручается поддержкой детектива Пикачу и отправляется на поиски пропавшего отца.

Роб Леттерман («Ужастики», «Приключения Гулливера») уже приступил к съемкам «Детектива Пикачу». Российская премьера картины состоится 9 мая 2019 года, пишет Киноафиша.