У Риты Ора - «All Natural»

Клип снят мужем певицы — Тайкой Вайтити. Рита вайбово пританцовывает в неком футуристически освещенном павильоне.

34-летняя певица выбрала более сырое звучание для сингла, спродюсированного 42-летним лауреатом премии «Грэмми», музыкальным продюсером и музыкантом Джоэлом Литтлом, и назвала его одним из самых «личных» треков в своем репертуаре.

Рита, чей новый альбом уже вышел, рассказала в колонке Bizarre газеты The Sun:

«All Natural — одна из самых личных песен, которые я когда-либо создавала. Для меня это значит научиться любить каждую сторону себя — сильную и хрупкую, свет и тени. Эта песня на самом деле о росте, исцелении и самопознании. Я надеюсь, что, услышав её, люди проникнутся своим собственным путём и почувствуют себя в нём находящимися».

Говоря об объединении усилий с Джоэлом для создания альбома, она продолжила (цитируемая в колонке Wired газеты Daily Star):

«Работа с Джоэлом была настоящим подарком. У него есть редкая способность брать что-то глубоко личное и превращать это в музыку, которую каждый может воспринять как свою собственную».

Музыкальное видео All Natural было снято ее мужем, 50-летним Тайкой Вайтити, и Рита в нем одета в белую майку, а также белое нижнее белье, шерстяные гетры и красные туфли на каблуках.

«All Natural» войдет в грядущий четвертый студийный альбом артистки, релиз которого состоится в следующем году.



Rita Ora