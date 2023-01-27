Рита Ора показала свадьбу с Линдси Лохан и Шэрон Стоун

В клипе, в котором сама певица играет роль невесты, готовящейся к свадьбе в стиле, описываемом как смесь «Степфордских жен» и «Алисы в Зазеркалье», снялись такие знаменитости, как Кристен Стюарт, Линдси Лохан, Челси Хэндлер, Эддисон Рэй, Джоди Тернер-Смит, а также Александр Стюарт и Шэрон Стоун. В финале клипа невесту, приговаривающую постоянно «Только люби меня», ждет неприятный сюрприз...

В начале видео несколько слов произносит и новозеландский режиссер Тайка Вайтити, супругой которого Рита стала в прошлом году.



Rita Ora

Сингл стал первым треком с предстоящего нового альбома 32-летней британки албанского происхождения, который она планирует выпустить в самое ближайшее время.

«С помощью этой песни и всего будущего альбома я хочу запечатлеть всю ту неопределенность, которую мне довелось испытать, когда я открылась для любви и вступила в новый этап своей жизни», - говорит певица.