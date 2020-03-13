Рита Ора спела о том, как быть собой

Трек был написан Льюисом Капальди, который также сыграл в композиции на гитаре и исполнил партии бэк-вокала.

- Эта песня вдохновлена кучей разных периодов моей жизни; временами, когда я приходила к выводу, что мы все как люди весьма ценны и что-то нам стоит хранить, а ещё – что, хотя связи весьма важны, нам вовсе не нужно одобрение от других, – сказала артистка в официальном заявлении. – Когда вы одиноки, помните – вам достаточно самих себя и у вас есть силы для того, чтобы делать свой собственный выбор. Наслаждайтесь тем, что являетесь собой!



Rita Ora

В своём твиттере Рита также опубликовала совместное видео с Льюисом: они анонсируют выход сингла, и Капальди убеждает подписчиков Оры срочно купить трек, потому что ему «очень нужны деньги».