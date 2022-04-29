Валерия и Карина сняли фильм с Дюжевым, Бариновым и Захаровой

В основу сюжета клипа легла любовная история, главные роли в которой сыграли Дмитрий Дюжев, Елена Захарова и Валерий Баринов. Самая несчастливая роль досталась Елене Захаровой.
«Я играю женщину, которая узнает об измене мужа. Моя героиня приходит в ресторан и застает мужа с любовницей», - рассказывает Елена Захарова.
Для Валерия Баринова «Простая причина» стала первым опытом съемок в музыкальном видео.
«Можете себе представить, что на 77-м году жизни у меня случился дебют? Истории про любовь – они всегда какие-то светлые, а эта и светлая, и грустная. Мне понравилось, что в сжатом и глубоком сюжете клипа «завязано» несколько судеб, молодых персонажей и людей старшего возраста», - говорит Валерий Баринов.
По словам Дмитрия Дюжева, он снялся в полноценном короткометражном фильме.
«Клипы редко снимаются по сценарию. Поэтому, получив его, я был немало удивлен. И действительно, это оказался настоящий короткий метр, где прописаны роли, есть внутренние драматургические повороты, все повествование ведет к логичному финалу, и в итоге все встает на свои места. Я даже от прочтения сценария уже получил удовольствие. У нас получилась хорошая, по-настоящему кинематографическая работа с философским смыслом», - считает Дмитрий Дюжев.
Комменты