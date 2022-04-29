Валерия и Карина сняли фильм с Дюжевым, Бариновым и Захаровой

Режиссер Filip Flick, продюсер Артемий Шульгин. Валерия звонит в антикварный таксофон времен СССР, и говорит собеседнику, что она молится за то, чтобы у него «все было хорошо».







По словам певицы, в этой композиции отражены ее переживания по поводу происходящих сейчас событий.



Валерия



«Всё, что я переживаю сегодня, все мои чувства — в этой песне. Любовь не знает границ, пространственных, временных измерений. Она над всем и во всем. Когда ты далеко, как я могу защитить тебя? Только