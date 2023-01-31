Валерия уволила охранника из-за его заказов икры

Валерия появилась в гостях у передачи «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева подняла тему о домашнем персонале.



Валерия

Выяснилось, что с домработницей Валерии повезло. Она уже работает у них восемь лет.

А вот охранника пришлось быстро уволить. Оказалось, что мужчина позволял себе лишнего во время гастролей звезды.

«Мне внезапно говорят: “Что случилось? Ты ешь, как не в себя. Икра черная, красная”», — вспоминает певица.

Позже выяснилось, что дополнительные заказы делал именно охранник. При этом суммы набегали очень значительные. Валерия приняла решение прекратить сотрудничество с этим человеком.