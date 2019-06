Status Quo объявили дату выхода альбома «Backbone»

Релиз пластинки «Backbone» запланирован на 6 сентября. Этот 11-трековый альбом станет первой работой коллектива без ритм-гитарист и вокалиста Рика Парфитта, который умер 24 декабря 2016 года. Все песни были записаны в студии соло-гитариста и вокалиста Фрэнсиса Росси в конце 2018 — начале 2019 года.

Росси так говорит об этом альбоме:

«Новый материал определенно будет хорошим. Группа многого добилась и так много значит для слишком большого количества людей, что качество песен не может снизиться. Кроме того, давайте посмотрим правде в глаза: все изменилось, и мы стали более легкой целью для критики, чем когда-либо. Потеря Рика была трудной, но благодаря Ричи Мэлоуну мы можем не только продолжать, но и набирать темп. Нельзя недооценивать энергию, которую он и барабанщик Леон Кейв придают группе. Я не был уверен, что у меня есть еще один альбом в запасе, но я не могу не гордиться «Backbone». Надеюсь, что фанатам он понравится. Понимаю, что всем угодить невозможно, поэтому и не собираюсь начинать пытаться угождать».



Status Quo

Треклист Status Quo - «Backbone»:

1. Waiting For A Woman

2. Cut Me Some Slack

3. Liberty Lane

4. See You’re in Some Trouble

5. Backing Off

6. Wanna Run Away With You

7. Backbone

8. Better Take Care

9. Falling Off The World

10. Get Out Of My Head

11. Running Out Of Time