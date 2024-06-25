Status Quo больше не поедет на гастроли

«Я не думаю, что мы поедем снова. Остальные участники группы тоже думают, что это последний тур. Я просто не могу себе представить, чтобы мы сделали это еще раз», — сказал артист в разговоре с The Mirror.



Status Quo

Росси допускает, что коллективу могут предложить большой гонорар, чтобы они вернулись, но сомневается в этом. По словам Фрэнсиса, гастроли Status Quo изнурительны, и его подводит физическое здоровье.

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Группа Status Quo существует с 1962-го. В 1984-м музыканты уже играли последний тур, однако менеджер убедил Росси собраться снова под предлогом, будто у гитариста Рика Парфитта проблемы с деньгами.

Последний концерт текущего европейского турне Status Quo состоится 23 августа в британском городе Тонтон.