Soda Luv презентовал альбом «Soda Luv» иммерсивным концертом в духе 90-х

Soda Luv представил десятый студийный альбом: релиз стал одним большим и осознанным музыкальным экспериментом, где артист пробует себя в роли мелодичного лирика. В новом альбоме музыкант очень честно поет о любви, экзистенциальных проблемах и собственном пути. Яндекс Музыка поддерживает артистов в продвижении новых релизов. Создавая креативное промо вместе с исполнителями, сервис помогает музыкантам ярче раскрыть свое творчество, взаимодействовать со слушателями и, как следствие, растить аудиторию и увеличивать прослушивания.



Soda Luv на Плюс Даче в Парке Горького

Так, 6 июня состоялась презентация нового альбома Soda Luv на открытии музыкальной программы на Плюс Даче в Парке Горького. В этом году музыкальная программа Плюс Дачи посвящена мечтам артистов — Яндекс Музыка реализует самые смелые и креативные идеи, чтобы представить творчество исполнителей в новом свете. При поддержке стриминга Soda Luv осуществил свою мечту выйти за рамки привычного амплуа трэп-артиста и провел иммерсивный концерт, примерив на себя разные образы участников шоу «Угадай мелодию», «Окна», «Поле чудес», «Битва экстрасенсов», «Спокойной ночи, малыши!», а также прогноза погоды и новостей. Режиссером шоу выступил преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский.

«У меня была цель — создать абсолютно новый вектор творчества и показать себя как разностороннего исполнителя, а идея презентовать альбом в концепции старых телешоу пришла из теплых воспоминаний о детстве. Помню, как я маленький сидел с родителями на диване и смотрел телевизор, представляя себя в разных ролях. В этой пластинке ностальгия обрела осязаемую форму. Я благодарен Яндекс Музыке за то, что команда поддержала мою идею», — поделился Soda Luv.



Soda Luv на Плюс Даче в Парке Горького

«Новые релизы, безусловно, привлекают аудиторию — в среднем, в течение месяца после выхода нового релиза количество ежемесячных слушателей артиста в Яндекс Музыке растет на 8%. Вместе с артистами мы создаем креативные проекты, которые помогают вывести их творчество за рамки классических коммуникаций, привлечь дополнительное внимание к релизу и укрепить связь со слушателями», — поделилась Александра Сагалович, руководитель Яндекс Музыки.

Также во время презентации нового альбома на сцене присутствовали переводчицы на русский жестовый язык, чтобы музыку артиста могли для себя открыть еще больше людей, в том числе слабослышащие и глухие гости.

Концерт посетили представители музыкальной индустрии, блогеры и актеры: Thomas Mraz, Blago White, Yungway, Ярослав Могильников, Zoloto (Владимир Золотухин), Моя Мишель, Нюта Байдавлетова, ray! (Лидия Чистякова), Tenderlybae (Амина Мирзоева), Даша Волосевич, Фогель, Александра Базаева, Артем Белов и многие другие.



Soda Luv с живым бендом

«Круто, что на мероприятиях Плюс Дачи можно увидеть театральные перфомансы и режиссуру. Я сам по образованию режиссер театра и с большим уважением отношусь к этой культуре. Респект Яндекс Музыке за то, что ребята не боятся экспериментов и делают их на высоком уровне. Я уже был на Плюс Даче, когда выступали Jeembo и Алена Швец, а теперь пришел послушать нового Соду. Давно знаком с Владом и считаю себя фанатом его творчества. Здорово, что он растет и делает музыку в свое удовольствие», — поделился Thomas Mraz на презентации альбома.

Накануне концерта Soda Luv в соцсетях артиста появился видео-тизер — в нем огромный дирижабль с обложкой и датой выхода нового альбома пролетает над Плюс Дачей в Парке Горького. В то же время слушателям стал доступен пресейв пластинки в Яндекс Музыке. С помощью функции «Будущие релизы» пользователи могли заранее сохранить альбом себе в Коллекцию на стриминге.

Следующим этапом совместного спецпроекта стал ряд промо-роликов в стиле телепрограмм девяностых и нулевых, которые визуально отразили концепцию презентации альбома на Плюс Даче. В них Soda Luv выступает ведущим программы, где нужно угадать простейшее слово, становится участником «Магазина на диване», а еще звонит на прямой эфир к гадалке. Также артист поделился роликом в ретро стилистике с отсылкой к старой рекламе журнала «ТВ Парк». В нем Soda Luv в роли химика проводит эксперимент над альтернативным журналом «Soda Live» с запахом новых песен.



Soda Luv на Плюс Даче в Парке Горького

Самые внимательные заметили в одном из видеороликов специальный QR-код, который ведет на Telegram-бот 8-800-SODA-LUV с подарками от артиста. Фанаты могли позвонить на горячую линию Soda Luv и услышать его голос, а еще сделать пресейв и поучаствовать в розыгрыше билетов на лайв-выступление.

В трек-лист «Soda Luv» вошли 11 композиций, включая коллаборации с Димой Биланом и группой «Моя Мишель».