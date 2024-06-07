Soda Luv выпустил поп-альбом «Soda Luv»

Soda Luv, за последние годы утвердившийся как яркий и продуктивный артист на российской рэп-сцене, продолжил эру кардинальной смены имиджа и выпустил свой десятый студийный альбом «Soda Luv».

Новый альбом, озаглавленный в честь самого артиста, становится одним большим и осознанным музыкальным экспериментом: Soda Luv пересобирает себя как артиста и стремительно уходит от рэпа в поп-жанр.

Гостями альбома стали Дима Билан и «Моя Мишель».



Soda Luv

«Безразличие в твоих глазах может зажечь во мне злость, каждый взгляд в сердце как гвоздь. Всё равно я рад, что мне довелось узнать, что такое любовь».