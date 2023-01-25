Джон Фогерти вернул права на песни Creedence

Он выкупил их у компании Concord Records.

Еще на заре своей карьеры. в 1967 году, Джон подписал грабительский контракт с продюсером Солом Заенцем. Музыкант отдавал Солу все права на все песни и на название группы, а взамен каждый из участников получал зарплату (в сто долларов в неделю). Заенц сорвал куш после успеха Creedence Clearwater Revival, сделал на этом миллионы и стал одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда, на его счету — например, «Полет над гнездом кукушки» и «Амадей» Милоша Формана.

Фогерти, в свою очередь, с большим трудом ушел с его лейбла Fantasy Records, но так и не получил права на свои песни назад. Музыканты из-за неудачных инвестиций Заенца понесли значительные убытки, а в 1980-х продюсер вовсе подавал в суд на Фогерти, пытаясь отсудить у него сумму ущерба в 140 миллионов долларов и фактически обвинив Фогерти в плагиате на самого себя. К счастью, тот суд Заенц проиграл. Фогерти потом возместил свои траты на адвокатов встречным иском и посвятил этим судебным разборкам несколько песен из сольного альбома «Centerfield».



Джон Фогерти

В 1995-м Заенц продал свой лейбл компании Concord, Фогерти заключил с ними более-менее выгодный контракт, но только сейчас, 55 лет спустя, сумел договориться о возвращении себе прав на весь бэк-каталог «Криденс». Теперь ему решать, кто и как может их исполнять или использовать в рекламе. Хотя на аудионосителях их издает по-прежнему Concord, но уже по доброй воле Джона.

«С января этого года я снова владею своими песнями. Я думал, что это никогда не станет возможным. Спустя 50 лет я наконец-то воссоединился со своими песнями. Я также могу сам решать то, где и как используются мои песни. До этого года я никогда не мог этого сделать», — написал в соцсетях музыкант.