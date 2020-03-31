Фестиваль «Московская консерватория онлайн»: пианисты Николай Луганский и Алексей Мельников

Одним из первых объявил свою прекрасную программу онлайн-трансляций театр «Новая Опера». Вскоре появилась очень насыщенная программа прямых интернет-трансляций фестиваля «Московская консерватория онлайн», которая продолжается по сей день.

Каждый концерт программы предваряла встреча зрителей в верхнем фойе Большого зала консерватории с ректором, профессором А.С. Соколовым. В приветственном слове на фоне знаменитого витража с изображением прекрасной Святой Сесилии Римской, покровительницы музыкального искусства, профессор изложил суть объявленной программы интернет-трансляций концертов и пригласил всех проследовать за ним в знаменитый Большой зал московской консерватории.

В ожидании исполнителя на сцене одиноко стоял рояль. Зрительный зал был совершенно пуст. На сцену вышел знаменитый пианист Николай Луганский, поклонился и сел за рояль. Программу открыла соната №30 Людвига ван Бетховена. Далее – по заявленной программе: Сезар Франк, Сергей Рахманинов, Иоганн Себастьян Бах – Майра Хесс.

Программа:

1. Соната №30 ми мажор, соч.109, в 4-х частях

2. Прелюдия, фуга и вариация си минор. Транскрипция Г.Бауэра

3. Прелюдия фа-диез минор, соч.23 №1

4. Прелюдия ля-бемоль мажор, соч.23 №8

5. Прелюдия ми-бемоль минор, соч.23 №9

6. Прелюдия ми-бемоль мажор, соч.23 №6

7. Прелюдия до минор, соч.23 №7

8. Прелюдия ре мажор, соч.23 №4

9. Прелюдия соль минор, соч.23 №5

10. Хорал из кантаты 147, BWV 147. Транскрипция М.Хесс

Через несколько дней в том же формате был представлен концерт молодого пианиста, лауреата конкурса имени П.И. Чайковского Алексея Мельникова.

Была заявлена и исполнена следующая программа:

1. Фредерик Шопен. Мазурка си мажор, соч.63 №1

2. Фредерик Шопен. Мазурка фа минор, соч.63 "2

3. Фредерик Шопен. Мазурка до-диез минор, соч.63 №3

4. Фредерик Шопен. Ноктюрн до-диез минор, соч. 27 №1

5. Фредерик Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч.27 №2

6. Фредерик Шопен. Баллада №4 фа минор, соч.52

7. Сергей Рахманинов. Этюд-картина до минор, соч.33 №3

8. Сергей Рахманинов. Этюд-картина до мажор, соч.33 №2

9. Сергей Рахманинов. Прелюдия ре мажор, соч.23 №4

10. Сергей Рахманинов. Прелюдия до минор, соч.23 №7

11. Сергей Рахманинов. Прелюдия си минор, соч.32 №10

12. Сергей Рахманинов. Прелюдия ре-бемоль мажор, соч.32 №13

Да, совершенно новый формат онлайн-трансляций, непривычный, тем не менее, открывающий иные возможности в восприятии музыки, многократно увеличивающий аудиторию слушателей. Есть некое ощущение обращения исполнителя именно к тебе, к слушателю, в данный момент. Прекрасный звук, выверенный свет, камера показывает исполнителя в разных ракурсах, скользит по знаменитым и знакомым портретам великих композиторов. Пустынность зала добавляет некий эффект сосредоточенности на исполняемом произведении, поглощающем внимание слушателя.

Представленный широкой публике фестиваль «Московская консерватория онлайн» задал высокие стандарты реализации подобного рода мероприятий. Это, прежде всего, сама программа фестиваля, его участники, информация в СМИ и практическая реализация концертов с точки зрения передачи изображения и других технических моментов. Совершенно очевидно, что фестиваль открывает новые возможности, как для исполнителей, так и для зрителей в новом современном формате.

Людмила КРАСНОВА