15 женщин вспомнило, что 30 лет назад Пласидо Доминго их «домогался»

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Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

По данным агентства AP, он пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали".

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что Доминго домогался их в разное время с 80-х годов. Все, кроме певицы Патрисии Вульф, пожелали остаться анонимными, заявив, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.

Еще "полдюжины женщин" заявили, что певец допускал "непристойные предложения", которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.

Placido Domingo
Placido Domingo

Агентство также опросило певцов, танцоров, музыкантов и других сотрудников театра, которые заявили, что были свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго.

Отмечается, что Доминго отрицает все обвинения.

"Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", — заявил он.

По его словам, все его "взаимодействия и отношения" всегда приветствовались и были по обоюдному согласию.

"Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня, и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами", — добавил Доминго.

Агентство отмечает, что ни одна из женщин не смогла предоставить вещественные доказательства, расследование основывается на устных показаниях.

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