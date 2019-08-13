15 женщин вспомнило, что 30 лет назад Пласидо Доминго их «домогался»

По данным агентства AP, он пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали".

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что Доминго домогался их в разное время с 80-х годов. Все, кроме певицы Патрисии Вульф, пожелали остаться анонимными, заявив, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.

Еще "полдюжины женщин" заявили, что певец допускал "непристойные предложения", которые заставляли их чувствовать себя некомфортно.



Placido Domingo

Агентство также опросило певцов, танцоров, музыкантов и других сотрудников театра, которые заявили, что были свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго.

Отмечается, что Доминго отрицает все обвинения.

"Это обвинения от неназванных личностей, которые уходят корнями в события 30-летней давности, вызывают глубокое беспокойство и неверны в том виде, в котором представлены", — заявил он.

По его словам, все его "взаимодействия и отношения" всегда приветствовались и были по обоюдному согласию.

"Тем не менее я осознаю, что правила и стандарты, по которым нас оценивают сегодня, и должны оценивать, отличаются от тех, которые существовали раньше. Для меня честь иметь более чем 50-летнюю оперную карьеру, и я буду судить себя в соответствии с самыми высокими стандартами", — добавил Доминго.

Агентство отмечает, что ни одна из женщин не смогла предоставить вещественные доказательства, расследование основывается на устных показаниях.