Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесской оперы

В официальном сообщении Доминго заявил, что Лос-Анджелесская опера занимает в его сердце огромное место и что он считает работу в ней одним из самых важных дел своей жизни, однако вышеозначенные обвинения «создали атмосферу, в которой его способность служить его любимой компании подверглась риску», пишет Intermedia.
- При том, что я продолжу работать, чтобы очистить своё имя, я решил, что с максимальным учётом интересов Лос-Анджелесской оперы мне лучше всего будет отказаться от поста генерального директора и на этот раз отложить свои грядущие выступления там, – цитирует обращение Пласидо портал Deadline.
Президент Лос-Анджелесской оперы Кристофер Кёльш направил сотрудникам театра письма, в которых уведомил об уходе Доминго и назвал нынешние времена «болезненными и сложными» для компании, а также сообщил, что несмотря на отставку тенора внутреннее расследование обвинений, выдвинутых против него, продолжится. Первая волна обвинений Доминго в домогательствах, преследованиях и злоупотреблении властью появилась в августе этого года: тогда Associated Press напечатал большой материал с рассказами девяти женщин, работавших с тенором. В начале сентября к обвинениям присоединились ещё 11 человек, а пару недель спустя стало известно, что артист разорвал сотрудничество с нью-йоркской «Метрополитен-Оперой».
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