Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесской оперы

По данным агентства AP, он пытался заставить их вступить с ним в сексуальные отношения в обмен на получение определенных ролей и "наказывал их профессионально, когда ему отказывали".





Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что Доминго домогался их в разное время с 80-х годов. Все, кроме певицы Патрисии Вульф, пожелали остаться анонимными, заявив, что работают в сфере шоу-бизнеса или боятся негативной реакции общества.

