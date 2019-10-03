Пласидо Доминго ушел из Лос-Анджелесской оперы

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Пласидо Доминго отказался от поста генерального директора Лос-Анджелесской оперы, который занимал с 2003 года. Причиной ухода стали обвинения артиста в домогательствах, которые ему предъявили более 20 женщин, и запущенное в связи с этим расследование оперы Лос-Анджелеса.

В официальном сообщении Доминго заявил, что Лос-Анджелесская опера занимает в его сердце огромное место и что он считает работу в ней одним из самых важных дел своей жизни, однако вышеозначенные обвинения «создали атмосферу, в которой его способность служить его любимой компании подверглась риску», пишет Intermedia.

- При том, что я продолжу работать, чтобы очистить своё имя, я решил, что с максимальным учётом интересов Лос-Анджелесской оперы мне лучше всего будет отказаться от поста генерального директора и на этот раз отложить свои грядущие выступления там, – цитирует обращение Пласидо портал Deadline.

Пласидо Доминго
Пласидо Доминго

Президент Лос-Анджелесской оперы Кристофер Кёльш направил сотрудникам театра письма, в которых уведомил об уходе Доминго и назвал нынешние времена «болезненными и сложными» для компании, а также сообщил, что несмотря на отставку тенора внутреннее расследование обвинений, выдвинутых против него, продолжится. Первая волна обвинений Доминго в домогательствах, преследованиях и злоупотреблении властью появилась в августе этого года: тогда Associated Press напечатал большой материал с рассказами девяти женщин, работавших с тенором. В начале сентября к обвинениям присоединились ещё 11 человек, а пару недель спустя стало известно, что артист разорвал сотрудничество с нью-йоркской «Метрополитен-Оперой».

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