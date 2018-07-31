Placido Domingo протестировал акустику «Зарядья»

Певец и дирижер Пласидо Доминго инкогнито посетил новую концертную площадку Москвы. Доминго осмотрел Большой и Малый залы «Зарядья», фойе и протестировал акустику, спев на сцене Большого зала небольшой фрагмент из ариозо Германа из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама». «



Пласидо Доминго

Я счастлив быть здесь, в этом новом зале Москвы. Сегодня я с особенным удовольствием пел в «Зарядье» несколько строк из «Пиковой дамы» Чайковского и могу сказать точно, что акустика здесь фантастическая! Желаю вам огромного успеха и надеюсь вернуться сюда, чтобы петь или дирижировать на сцене», – сказал Пласидо Доминго.