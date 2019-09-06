Еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в приставаниях

Большинство из них пожелали сохранить анонимность, однако некоторые не побоялись раскрыть свои имена – в их числе оказалась оперная певица Анжела Тёрнер Уилсон, выступавшая вместе с Доминго в сезоне 1999/2000 в постановке «Сид» в опере Вашингтона. По её словам, однажды перед началом спектакля Пласидо подошёл к ней в гримёрке, просунул руки ей под платье и пощупал её грудь, после чего ушёл. Кроме того, он добивался её внимания и постоянно приглашал её куда-нибудь, однако Анжела всегда отвечала отказом.

Я говорила «Нет, маэстро», и говорила это очень часто. Мне казалось, что если я буду добавлять «маэстро», отказ будет выглядеть уважительно, – сказала артистка.

Несмотря на то, что в 2000 году она выиграла престижную награду «Артист года», Вашингтонская опера больше не работала с ней, и она сама связывает это с той историей с Доминго. Рассказать о случившемся Тёрнер Уилсон решилась после статьи в Associated Press – по её словам, она хотела снять с себя этот груз и заодно подать пример своим молодым ученицам.



Placido Domingo

Мелинда Маклейн, некоторое время работавшая в Лос-Анджелесской опере, а также в компании Houston Grand Opera вместе с Доминго, рассказала, что никогда не оставляла тенора наедине с молодыми артистками, даже если он просил об этом, а также старалась подбирать ему костюмеров-мужчин. Ещё одной защитной уловкой было приглашать на вечеринки компании жену Пласидо Марту, в присутствии которой он не позволял себе лишнего.

Баритон Роберт Гарднер выразил удивление тем, что поведение Доминго не стало общеизвестным раньше, «учитывая его репутацию в индустрии». Он также подтвердил, что неоднократно становился свидетелем «неприемлемого» отношения Пласидо к меццо-сопрано Патрисии Вульф, обвинившей тенора в приставаниях в первом материале AP.

Во всех новых обвинениях, как и в предыдущих, фигурируют нежелательные прикосновения Доминго, его настойчивые просьбы на встречах, поздние звонки и неожиданные попытки поцеловать женщину в губы. Несколько рабочих сцены рассказали Associated Press о том, как они старались защищать от Пласидо молодых артисток, в то время как администрация закрывала глаза на происходящее. Издание делает вывод, что поведение Доминго было «секретом Полишинеля», и женщины, подвергавшиеся его приставаниям, были вынуждены защищаться от него собственными силами.

Как отмечает издание, необходимость женщин искать собственных стратегий поведения, чтобы иметь возможность просто выполнять свою работу, является «классическим примером сексуально агрессивной рабочей среды» – основного компонента харассмента. Одна из женщин, обвиняющих Пласидо, сообщила, что боялась не только за свою карьеру, но и за мужа, который также работает в опере. Другие женщины также называли среди причин, по которым они терпели поведение Доминго и не раскрывают своих имён сегодня, желание сохранить форму искусства, которая переживает тяжёлые времена в США, и активную поддержку Пласидо в Европе плюс скептицизм в отношении их обвинений. При этом некоторые подчеркнули, что восхищаются его талантом и признают его харизматичность, а также неоценимый вклад в оперную индустрию.

Вскоре после выпущенной AP статьи Лос-Анджелесская опера, генеральным директором которой является Доминго, запустила собственное расследование, а две площадки отменили его выступления. После нового материала с обвинениями Вашингтонская опера опубликовала заявление, выразив огорчение сложившейся ситуацией и подчеркнув, что не одобряет харассмент и дискриминацию, однако ничего не сообщила о запуске отдельного расследования. Оперный театр в Далласе сегодня заявил об отмене гала-концерта с участием Доминго, назначенного на 11 марта 2020 года.

Представитель тенора, пишет Hollywood Reporter, не стала комментировать конкретные обвинения, однако отметила, что они «полны нестыковок».