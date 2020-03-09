Пласидо Доминго не будет петь Дон Карлоса в Ковент-Гардене

Королевский оперный театр заявил, что с Доминго была достигнута взаимная договоренность о том, что он не будет петь Джузеппе Верди в июле.

Это последнее в череде отмен выступлений Пласидо Доминго за последние недели, поскольку многие театры пересмотрели свои связи с испанской звездой. Выступления Доминго были отменены в таких городах, как Токио, Мадрид и Сан-Франциско.



Placido Domingo

Королевский оперный театр подчеркнул, что он не получал никаких заявлений о неправомерных действиях Доминго во время его пребывания в театре, и сказал, что он «сочувствует» его причинам ухода.

В театре добавили, что 79-летний Доминго является «выдающимся певцом и артистом, и мы очень благодарны за его поддержку и приверженность на протяжении многих десятилетий».

Утверждения о сексуальных домогательствах против Доминго всплыли в прошлом году в двух статьях Ассошиэйтед Пресс.

Многие комментаторы, политики и коллеги из Европы изначально защищали Доминго, даже несмотря на то, что американские компании стремительно отменили выступления и разорвали связи с певцом после обвинений в притеснениях.

На прошлой неделе Доминго извинился «перед любым коллегой, которого я заставил чувствовать себя некомфортно или страдать от того, что я сказал или сделал… Но я знаю, что я сделал, и я снова отрицаю это».

Королевский оперный театр сказал, что замена Доминго будет объявлена ​​в должное время.

Отметим, что выступление Пласидо Доминго в Большом театре не отменено, он будет петь Жоржа Жермона в «Травиате» 23 и 26 апреля.