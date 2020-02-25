Пласидо Доминго извинился перед обвиняющими его женщинами

Заявление Доминго последовало после публикации об итогах расследования, проводимого американским профсоюзом оперных исполнителей. Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на людей, знакомых с выводами расследования, по меньшей мере 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго, когда он возглавлял оперы Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Расследование проводилось юристами, нанятыми американской гильдией музыкальных исполнителей, и является одним из двух независимых расследований, начатых после обвинений в отношении Доминго, о которых стало известно в прошлом году. По словам источников агентства, представители фирмы Cozen O'Connor опросили 55 человек с сентября по конец декабря 2019 года. Помимо 27 человек, которые заявили, что испытали на себе или стали свидетелями домогательств со стороны Доминго в период с 1990-х по 2000-е годы, еще 12 сказали, что знали о репутации певца.

"Я уважаю, что эти женщины в конечном итоге почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться, и я хочу, чтобы они знали, что я искренне сожалею о причиненной им боли. Я беру на себя всю ответственность за свои действия", - заявил Доминго.



Placido Domingo

"Я понимаю сейчас, что некоторые женщины могли бояться честно высказаться, опасаясь, что это повлияет на их карьеру. Хотя у меня никогда не было такого намерения, никто никогда не должен почувствовать такое", - добавил певец. Он отметил, что "полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта".

Скандал вокруг 78-летнего Доминго разгорелся в августе. Девять женщин обвинили знаменитого оперного певца в сексуальных домогательствах. Они заявили, что в течение 30 лет Доминго вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать. Позднее еще 11 женщин выступили с подобными обвинениями. Ранее Доминго в интервью испанской газете ABC отверг все выдвинутые против него обвинения и заявил, что "никогда не вел себя как преследователь, агрессивно и непристойно".

Ранее вследствие скандала оперный певец ушел с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где проработал более 20 лет. Опера Лос-Анджелеса объявила о проведении собственного расследования с привлечением независимых экспертов.