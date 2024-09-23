Жена Шнура подала на развод

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Ольга Абрамова и Сергей Шнуров

У Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой разница в возрасте — 18 лет. Они тайно поженились 20 октября 2018 года. Тайная церемония прошла без гостей, в загс молодые вошли через черный ход, и буквально через пять минут уже покинули заведение. Для Сергея Шнурова это был четвертый брак, для Ольги – первый. Летом 2021-го у пары родился сын. А еще через год Шнуров стал отцом в четвертый раз.

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Ольга Абрамова родилась в 1991 году в Екатеринбурге в семье Валерия Абрамова. Он занимал пост главы службы безопасности Уральской металлургической компании, а потом был переведен в Москву в головной офис и стал директором по внешним связям. Отец Ольги – кандидат юридических наук, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Серафима Саровского III степени – его дают за вклад в дело возрождения монастырей и храмов и плотную работу с РПЦ. В собственности семьи Абрамовых — несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке.

Через год после свадьбы с Ольгой Абрамовой, в 2019 году, Сергей Шнуров завершил свою музыкальную карьеру прощальным туром. Тогда мало кто в это верил, но тур действительно стал прощальным. СМИ сделали вывод, что причина – в молодой супруге, они так и писали: «Новая жена Шнура развалила "Ленинград". По некоторым данным Ольга лично занялась финансами популярной группы, первым делом она якобы урезала музыкантам гонорары, а некоторых и вовсе рекомендовала знаменитому мужу уволить.

Бывшая ассистентка артиста накануне получила 8 лет условно за кражу миллионов из семейного бюджета. Пока неизвестно, имеет ли это отношение к предстоящему разводу.